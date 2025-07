Atacante segue como desfalque no Grêmio; saiba o motivo

Mano comandou atividade sem a presença do dinamarquês. Lucas Uebel / Grêmio / Divulgação

O dinamarquês Braithwaite segue sem participar das atividades com bola no CT Luiz Carvalho. O atacante não participou do treino no campo, nesta quinta-feira (3), por conta de um desconforto no tornozelo. Quem também não treinou foi o meia Nathan Pescador.

Braithwaite realiza tratamento para se livrar do desconforto no tornozelo direito. Esse problema está relacionado à pancada que ele sofreu no jogo contra o Juventude, pelo Brasileirão. A expectativa é de que ele volte aos treinamentos com bola antes do confronto com o São José, pela Recopa Gaúcha, no dia 8 de julho.

Nathan Pescador se recupera de uma lesão muscular grau 1 na panturrilha direita. O meio-campista seguirá como desfalque nas próximas atividades e já é dúvida para o compromisso diante do Zeca.

Quem também foi desfalque na atividade foi o lateral Marlon. A ausência aconteceu por conta de uma indisposição estomacal.

Quem retornou aos trabalhos com bola na atividade desta quinta-feira foram Villasanti, Serrote e Ronald. Esses três jogadores foram preservados do jogo-treino contra o Aimoré. Ronald está recuperado de uma gastroenterite. Os outros dois não participaram do jogo-treino por opção da comissão técnica.