Atacante que esteve na mira do Grêmio fecha com o Vitória

Romarinho chegou ao Vitória a pedido do técnico Fábio Carille. Neom SC / Reprodução

Recente alvo do Grêmio, Romarinho está acertado com o Vitória. De acordo com o ge.globo, o atacante de 34 anos está em Salvador para realizar exames médicos e assinar com o clube baiano por uma temporada.

Em junho, o Tricolor havia sondado o ídolo do Corinthians, livre no mercado ao deixar o Al-Rayyan, do Catar.

O atacante Romarinho é um pedido do técnico Fábio Carille, recém-contratado. A parceria entre os dois não é nova: eles já haviam trabalhado juntos em duas ocasiões anteriores. Primeiro, no Corinthians, clube no qual Carille atuava como auxiliar técnico. Depois, no Al-Ittihad, na Arábia Saudita, durante três temporadas.

Carreira

Romarinho ganhou destaque no cenário do futebol após três anos de sucesso no Corinthians, quando conquistou títulos importantes como a Libertadores, o Mundial de Clubes e a Recopa Sul-Americana.

Depois do Timão, Romarinho passou pelo Al Jaish-CAT, Al Jazira-EAU, Al Ittihad-ARA, Neom-ARA e Al Rayyan-CAT. Sua passagem mais longeva foi pelo Al Ittihad, onde ficou por seis temporadas, entre 2018 e 2024, e fez 226 jogos, marcou 105 gols e deu 29 assistências.