As posições que o Grêmio procura para completar o grupo de jogadores

Direção trabalha para contratar, no mínimo, mais dois ou três reforços. ANGELO PIERETTI / Grêmio,divulgação

A janela de transferências, enfim, está aberta. Uma última possibilidade para reforçar o grupo de jogadores para a temporada de 2025. Algo que segue como prioridade para a direção do Grêmio, de olho em mais peças para completar o grupo de Mano Menezes. E depois da chegada de Alex Santana em junho, a tendência é de que mais algumas caras novas sejam incorporadas no clube para reforçar o time nas disputas da Copa Sul-Americana e do Brasileirão.

No momento, sem considerar a possibilidade de saídas, a direção trabalha com a perspectiva de reforçar o time em três posições. Um zagueiro destro, objetivo de procura desde o final do ano passado, é a grande prioridade de contratação na lista de desejos. O alvo era Adryelson, ex-Botafogo, mas o defensor de 27 anos é considerado caro. Vinculado ao Lyon, o jogador custa mais de R$ 26 milhões.

— A gente foi entender o que o Lyon queria, mas parou na questão financeira. O Adryelson está muito valorizado. O valor pedido está muito além do que o Grêmio pode pagar — comentou Alexandre Rossato, em entrevista à Rádio Gaúcha.

Na avaliação da comissão técnica, será necessário preencher outras duas características em falta no atual grupo de jogadores. Após a chegada de Alex Santana, que pode atuar como volante e também como meia, a busca neste momento é de agregar ao grupo um "camisa 5". Um volante de características mais defensivas, com porte físico para atuar na proteção aos zagueiros, e viabilizar a alternativa tática de ter um trio de marcadores no meio. Uma escalação sem presença de um articulador.

O outro reforço na lista de desejos parecia perder força com o surgimento de Alysson. Titular do lado direito de ataque, o jovem de 19 anos recebeu elogios de Mano Menezes após a grande atuação na Recopa Gaúcha.

— A gente pode em um curto espaço de tempo encontrar soluções que a gente imaginava não estarem à nossa disposição, então acredito muito nisso e fico feliz que aconteceu com o Alysson — projetou o técnico.

Mas apesar do rendimento elogiado do jogador, a direção também trabalha para entregar um outro meia-atacante. Uma peça que possa cumprir duas funções táticas. Além de opção para articular lances ofensivos pelo lado do campo, que também tenha qualidade técnica para auxiliar na criação das jogadas na faixa central.

Em caso de saídas

Caso algum jogador seja negociado nesta janela, a direção avaliará a reposição. É o caso de Gustavo Martins, que desperta o interesse de clubes do Exterior. Mas também de outros nomes, como Monsalve. O meia já recebeu consultas de equipes da Rússia, mesmo que nenhuma proposta oficial tenha sido apresentada.