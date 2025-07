Arezo se destaca como artilheiro em jogo-treino do Grêmio contra o Aimoré 

Dos cinco gols marcados pelo Grêmio em jogo-treino com o Aimoré, nesta quarta-feira (2), dois tiveram a assinatura de Arezo , na vitória por 5 a 1. Nos bastidores, o futuro do atacante vem sendo discutido.

No período em que esteve em campo, o uruguaio aproveitou boa parte das jogadas que chegaram na área. Primeiramente, converteu o cruzamento do lado direito que recebeu de Pavon.

Já no último período do jogo-treino, em jogada construída pelo lado esquerdo, Marlon tabelou com Monsalve e fez o cruzamento para pequena área e o Arezo chapou para as redes.