Arena tem setores esgotados para Grêmio x Alianza Lima

O Grêmio deve voltar a ter um público significativo na Arena diante do Alianza Lima , na quarta-feira (23). O Tricolor busca remontada na Sul-Americana em primeiro jogo gerindo o estádio.

Com estas entradas já comercializadas, os setores arquibancada norte e superior norte já estão esgotados. Todos os demais setores ainda tem ingressos à venda.

Os ingressos são promocionais em todo o estádio gremista. Com relação ao último jogo do Tricolor em casa pela Sul-Americana, a vitória por 1 a 0 sobre o Sportivo Luqueño, é possível notar a diferença nos valores.

No jogo anterior, os ingressos inteiros custavam de R$ 60 (na Arquibancada Norte) até R$ 250 (Gold). Já os novos valores, na mesma categoria, variam de R$ 40 (Arquibancada Norte) até R$ 90 (Gold).

Este será o primeiro jogo do Tricolor na Arena desde que o empresário Marcelo Marques anunciou a compra do estádio, que será doado ao clube.

