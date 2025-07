A Arena revisou a projeção de público e, agora, estima receber entre 48 a 52 mil torcedores no jogo válido pelo play-off da Copa Sul-Americana. A previsão anterior apontava 35 mil gremistas.

Setores esgotados

O confronto com os peruanos será o primeiro na Arena desde o anúncio da compra da gestão do estádio pelo empresário e pré-candidato à presidência do clube Marcelo Marques.