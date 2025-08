Arena projeta público de 25 mil torcedores para Grêmio x Fortaleza; veja o valor dos ingressos

Partida atrasada será válida pela 14ª rodada do Brasileirão. (LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA)

Em busca da recuperação no Campeonato Brasileiro, o Grêmio recebe o Fortaleza, nesta terça-feira (29), às 20h30min, na Arena, em rodada atrasada. A projeção de público está na casa de 25 mil torcedores.

Na última atualização, a assessoria da Arena ainda não havia informado o número de ingressos vendidos de forma antecipada. Como na partida contra o Alianza Lima, as entradas estão sendo comercializadas por valores mais baixos, de R$20 até R$90 (veja a tabela de valores abaixo).

O jogo será a oportunidade da equipe buscar a primeira vitória no Brasileirão desde a retomada após o Mundial de Clubes. De lá para cá, o Grêmio sofreu derrotas para Cruzeiro e Palmeiras e empatou com o Vasco. Os três jogos foram longe do Rio Grande do Sul. Além disso, neste período acumulou a eliminação na Sul-Americana para o Alianza Lima.

Neste momento, o Tricolor está 14ª colocação do Brasileirão, com 17 pontos. O adversário está na zona de rebaixamento, sendo o 18°, com 14 pontos, e poderá ultrapassar o clube gaúcho em caso de vitória.

Reconhecimento facial

A Arena alerta que o acesso ao estádio só se dará através do reconhecimento facial, conforme a Lei Geral do Esporte nº 14.597/2023.

A lei estabeleceu o uso da tecnologia para estádios com mais de 20 mil torcedores a partir do mês de junho.

Valores para Grêmio x Fortaleza. (Divulgação/Arena)