Aproximação de Felipão e promoção de diretor: como o Grêmio se reorganiza após saídas da base

O Grêmio está reorganizando o organograma das categorias de base após a saída de dirigentes políticos. As mudanças ainda não foram oficializadas internamente, mas passarão pela escolha de um novo diretor geral e, principalmente, da atuação mais próxima de Felipão .

Atual coordenador técnico, Luiz Felipe Scolari terá um trânsito ainda maior junto à formação dos jovens atletas. Recentemente, o ex-treinador foi visto no Estádio Hélio Dourado, em Eldorado do Sul, acompanhando a vitória tricolor no Gre-Nal, pelo Brasileirão Sub-20.