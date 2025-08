Apresentado, Balbuena diz que está pronto para jogar e revela quando será sua estreia pelo Grêmio

Balbuena foi apresentado na tarde desta quarta-feira (30). Lucas Uebel / Grêmio,Divulgação

O Grêmio apresentou, na tarde desta quarta-feira (30), o zagueiro Balbuena, de 33 anos. O jogador chega com vínculo até junho de 2027, após passagem pelo Dínamo Moscou, da Rússia.

Em sua primeira manifestação pelo clube, o defensor falou sobre a escolha por defender as cores do Tricolor. Balbuena também valorizou o nível do Brasileirão.

— Muitos jogadores paraguaios passaram por aqui, eu já ouvi falar muito bem do time antes de vir e conhecer pessoalmente, também sei que o Campeonato Brasileiro é muito competitivo. Estava procurando isso. A minha família também gostou muito da ideia quando eu consultei eles sobre pra voltar pro Brasil — afirmou Balbuena.

Anunciado em 26 de julho, Balbuena ainda não foi regularizado no BID da CBF. Há expectativa de que esteja à disposição para enfrentar o Sport, no dia 10 de agosto, pelo Brasileirão.

— Se me perguntarem, vou falar que estou pronto para jogar no próximo jogo, que a vontade que a gente tem sempre é de jogar. Mas o plano da comissão tem sido esse, que a ideia é estrear contra o Sport. E vamos seguir esse planejamento, tentando estar bem o máximo possível — ressaltou.

Carreira e característica

Passagem pelo Corinthians

O jogador teve passagem pelo futebol brasileiro, de 2016 a 2018 e 2022 a 2023. À época, defendeu as cores do Corinthians e foi campeão do Brasileirão.

— Tive duas passagens pelo Corinthians. Acho que a primeira foi muito boa porque a gente conseguiu ganhar títulos. E posso dizer que, para mim, a segunda foi muito boa também. Hoje eu chego ao Grêmio com mais experiência, tentando ajudar o grupo — afirmou.

Concorrência

Balbuena também falou sobre a concorrência por vaga no time gremista. Além de ser questionado sobre substituir Pedro Geromel, que aposentou-se em dezembro de 2014.

— Eu venho preparado para ajudar o time. Não vou falar que venho para ser titular absoluto, porque isso seria uma falta de respeito com os meus companheiros. Acho que qualquer um pode jogar — disse o zagueiro.

Características

O zagueiro também ressaltou suas características e o que o torcedor gremista pode esperar dele:

— Sou um jogador que gosta de falar muito dentro de campo, dando indicações. Considero que me posiciono bem dentro de campo, para poder antecipar jogadas, tentar apoiar em ataque também se tiver oportunidade. Minha estatura me ajuda também. Me considero um jogador que tenta ajudar o máximo que puder — disse Balbuena.