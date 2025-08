Após vitória sobre o Fortaleza, Mano elogia o próximo adversário do Grêmio e define data para estreia de reforços

Técnico ressaltou que a vitória sobre o Fortaleza melhora o ambiente tricolor antes de partida contra o Fluminense. Duda Fortes / Agencia RBS

Após a vitória por 2 a 1 sobre o Fortaleza, na Arena, em jogo atrasado da 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, o técnico Mano Menezes começou a projetar o próximo confronto do Grêmio na competição. Neste sábado (2), a equipe enfrenta o Fluminense, no Maracanã, às 21h.

Apesar da fase negativa do adversário, que vem de quatro derrotas consecutivas na competição — e que na noite desta quarta-feira (30) enfrenta o Inter pelas oitavas de final da Copa do Brasil —, Mano elogiou a equipe e disse que imagina um confronto complicado.

— O adversário que vamos enfrentar é uma equipe muito mais estruturada. Vocês viram no Mundial, recentemente, jogando com ideias que são as ideias claras. Tem muita qualidade de jogo. É uma equipe que não se aperta com a bola. Se você marcar mal, ela vai jogar — explicou o técnico, que esteve no clube carioca até março deste ano.

O treinador ainda citou a vitória sobre o Fortaleza como um importante fator antes de enfrentar o Fluminense. Ele acredita que a retomada das vitórias colabora para diminuir a pressão que a equipe enfrentava.

Sendo assim, o Grêmio pode entrar em campo mais leve e, consequentemente, desempenhar um melhor futebol.

— Esse resultado daqui diminui a nossa pressão para jogar. Então vamos estar mais leves e isso pode influenciar num jogo melhor de nossa parte. O adversário vai jogar bem porque é um grande time — disse o técnico.

A data para os reforços estrearem

Ansioso por uma possível chegada do atacante Roger Guedes, que negocia com o Tricolor, o torcedor já pode celebrar as contratações do atacante Carlos Vinícius e do zagueiro Balbuena. Ambos já foram anunciados pelo clube e estão nos planos de Mano Menezes.

Entretanto, o técnico não deve contar com a dupla para o duelo contra o Fluminense. Ao menos foi o que ele disse na entrevista coletiva após a vitória sobre o Fortaleza.

— A minha projeção para os dois jogadores é para o jogo contra o Sport na nossa casa. Porque entendemos, sempre entendi assim, que quando você contrata alguém, você cria uma expectativa grande sobre essa contratação. E se a gente joga com jogador sem as reais condições pode haver aquela primeira impressão ruim e ela sempre atrapalha — explicou Mano Menezes.

Sendo assim, o comandante gremista espera contar com os dois atletas para o dia 10 de agosto, quando enfrenta o time pernambucano às 20h30min, na Arena. Ele acredita que será um melhor momento para apresentar os novos contratados ao torcedor.

Confira na íntegra a entrevista coletiva de Mano Menezes