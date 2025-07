Após tentativa do Grêmio, lateral fica próximo de fechar com o Santos

Mayke defende o Palmeiras desde 2017. Cesar Greco / Palmeiras,Divulgação

A investida gremista pelo lateral-direito Mayke não deverá ser concretizada. O lateral-direito, de 32 anos, em fase final de contrato com o Palmeiras, já indicou nos bastidores que deverá assinar com o Santos. Com isso, os planos do Grêmio voltam ao mercado para prospectar outros jogadores para a função.

A informação foi recebida pela diretoria do clube nos últimos dias, após a tentativa realizada. Mayke, revelado pelo Cruzeiro, está no Palmeiras desde 2017. Ele trabalhou com Mano Menezes, em Minas Gerais e em São Paulo, e com Felipão, atual coordenador técnico, na capital paulista entre 2018 e 2019.

O lateral-direito tem vínculo com o Palmeiras até dezembro. O contrato não deverá ser renovado. Com isso, equipes fizeram sondagens. A oferta do Santos agradou, mesmo com a proposta do Tricolor de uma oferta salarial vantajosa.

O Departamento de Futebol gremista já possui a informação da provável troca de clube em São Paulo dependendo apenas da liberação do Palmeiras. Uma reviravolta não é descartada, mas dificilmente acontecerá. Desta forma, o Grêmio passará a buscar outras alternativas para o setor.

Mano Menezes tem três laterais à disposição, mas tem improvisado Gustavo Martins, zagueiro de origem, na vaga de titular. João Pedro e João Lucas estão tratando lesões, enquanto Igor Serrote tem ficado no banco de reservas por critério técnico.

A ideia da direção é garimpar mais uma opção para o plantel visando a sequência da temporada e não descarta até mesmo negociar uma peça com o mercado para aliviar a folha salarial. A janela de transferências para chegadas está aberta até 2 de setembro.