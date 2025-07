Após nova lesão, Cuéllar tem conversa com direção do Grêmio

Apontado como uma das grandes contratações para a temporada de 2025, o volante Cuéllar ainda não conseguiu ter um bom desempenho com a camisa do Grêmio. Foram poucos jogos e muitos problemas. O principal deles foi físico.

— Ele procurou toda a direção, fizemos uma reunião. Ele está muito descontente com a não entrega do resultado, isso é bacana porque partiu dele. Está pronto fisicamente, mas teve a infelicidade de uma lesão muscular. Cuéllar está muito feliz em Porto Alegre, mas descontente com o seu desempenho — disse o vice de futebol do Grêmio, Alexandre Rossato.