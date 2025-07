Após negociação frustrada com o Juventude, lateral é reintegrado ao Grêmio

Atleta está emprestado pelo Bragantino até o fim da temporada. Lucas Uebel / Gremio

Luan Cândido está de volta ao Grêmio. Após a negociação frustrada com o Juventude, o lateral-esquerdo retornou a Porto Alegre e já foi reintegrado aos treinamentos no CT Luiz Carvalho nesta segunda-feira (30).

O jogador seria envolvido na tratativa pelo volante Caique e havia sido liberado para viajar a Caxias do Sul no último fim de semana. Além do repasse do lateral, o Tricolor pagaria R$ 7 milhões.

Contudo, a transferência foi cancelada depois do atleta do Juventude ser reprovado em exames médicos na capital gaúcha. Assim, ambos retornaram aos clubes de origem.

Luan Cândido pertence ao Bragantino está emprestado ao Grêmio até dezembro. Atualmente, ele aparece atrás de Marlon e Lucas Esteves na hierarquia dos laterais gremistas.

Desde que chegou à Arena, o jogador disputou apenas três partidas: entrando nos minutos finais do Gre-Nal, pela final do Gauchão, como titular diante do Athletic, pela Copa do Brasil — quando foi expulso antes do intervalo —, e improvisado na ponta esquerda, contra o Atlético Grau, no Peru, pela Copa Sul-Americana.