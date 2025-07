Após eliminação do Grêmio, Mano faz mea-culpa: "Talvez eu tenha sido otimista de que melhoraríamos" 

Tricolor empatou em 1 a 1 com o Alianza Lima na Arena.

Entre maio e junho, Mano Menezes insistiu que o Grêmio melhoraria após a pausa para o Mundial de Clubes. O torneio intercontinental passou, e o torcedor gremista não viu evolução no seu time.

Segundo Mano, não há fórmula mágica para solucionar os problemas do Grêmio.

— Hoje (quarta) o Riquelme entrou bem. No próximo jogo, pode não ir tão bem, é natural. Alysson já fez jogos melhores nesses. Os jovens vão oscilar . É do lado deles que precisamos dos jogadores que deem sustentação. Temos um caminho pela frente. E o caminho é esse — completou.

Próximo compromisso

O time de Mano Menezes volta a campo no sábado (26), pelo Brasileirão. O compromisso é ainda mais complicado: contra o Palmeiras, terceiro colocado, fora de casa.

