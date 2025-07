Após despedida nos EUA, volante tem data para se reapresentar ao Grêmio

Uruguaio estava atuando nos EUA desde agosto. New York Red Bulls / Divulgação

O Grêmio terá uma novidade em seu elenco nos próximos dias. Trata-se do retorno de Felipe Carballo, que estava atuando por empréstimo no futebol dos Estados Unidos.

A previsão é de que o volante uruguaio se apresente no CT Luiz Carvalho no próximo sábado (5). A volta ao Rio Grande do Sul ocorre após o fim do empréstimo junto ao New York Red Bulls, que não exerceu a opção de compra do jogador.

A partir da reapresentação, a comissão técnica poderá fazer novas avaliações sobre a situação do atleta. Durante o período de empréstimo, Carballo foi monitorado pelo departamento de análises do clube.

O volante estava nos EUA desde agosto do ano passado. Nesta passagem, disputou 26 jogos, sendo titular 18 vezes, anotando dois gols e dando uma assistência. Teve uma média de 60 minutos por partida.

A volta de Carballo poderia representar uma alternativa à busca prioritária do Grêmio no mercado. No entanto, o objetivo da comissão técnica é por um perfil específico de "camisa 5", de primeiro volante.

Pelo NY Red Bulls, segundo análises de mapas de calor e com as estatísticas do Sofascore, Carballo atuou de forma adiantada, oscilando entre segundo e terceiro homem de meio-campo, na maior parte das vezes.

Não está descartado ainda que o atleta possa ser envolvido em novo negócio. Seu vínculo vai até o final de 2026.

