Após derrota para o Alianza Lima: do que o Grêmio precisa para se classificar às oitavas da Sul-Americana? 

Grêmio terá de correr atrás do placar para ir às oitavas de final.

O Grêmio saiu em desvantagem nos playoffs da Sul-Americana . No jogo de ida, nesta quarta (16), perdeu para o Alianza Lima por 2 a 0 , no Peru. A partida da volta será às 21h30min da próxima quarta (23), na Arena, em Porto Alegre .

Para avançar no tempo normal, o Tricolor precisará vencer por três ou mais gols de diferença em casa. No caso de uma vitória por dois de saldo, o duelo irá para os pênaltis.

Vale destacar que as equipes já sabem quem terão pelo caminho na fase seguinte. Será a Universidad de Quito, que decidirá as oitavas como mandante no jogo de volta.