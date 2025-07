Após acordo com empresas, pré-candidato à presidência doará gestão do estádio para o Grêmio

O empresário, que é pré-candidato à presidência do Tricolor , anunciou na sexta-feira a aquisição dos créditos da Revee e o direito de gestão do estádio.

Ao todo, o empresário pagará em torno de R$ 130 milhões para resolver a questão do estádio. Cerca de R$ 50 milhões para a compra do direito de superfície, o que dá o direito de gerir o estádio, e outros R$ 80 milhões pelos dois terços da dívida. O restante já havia sido comprado pelo Grêmio junto a credores da antiga construtora.

Um período de transição está planejado para ocorrer até dezembro, quando o Grêmio passará a administrar sozinho a operação do estádio, no qual joga desde 2013.A partir desta segunda-feira, o empresário e o clube passam a tomar medidas para agilizar a operação do estádio. Um cronograma com sete passos que precisarão ser cumpridos até que a propriedade esteja de vez sob supervisão gremista.