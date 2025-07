Após atraso, volante se reapresenta no Grêmio

Carballo deve ser liberado para treinar no campo nos próximos dias

Depois de alguns empecilhos para deixar os Estados Unidos, onde defendeu o New York Red Bull, o meio-campista Felipe Carballo está de volta ao Grêmio. O uruguaio se reapresentou no CT Luiz Carvalho nesta quinta-feira (10) e pode ser reaproveitado por Mano Menezes no segundo semestre.