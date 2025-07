Após altos e baixos no primeiro semestre, Volpi tenta deixar desconfiança para trás e se firmar no gol do Grêmio

Volpi chegou ao Grêmio em janeiro. Lucas Uebel / Grêmio/Divulgação

Se a cada parada há um recomeço, Tiago Volpi terá a partir de julho uma nova chance para conquistar a confiança do torcedor do Grêmio. Contratado no fim de janeiro, o goleiro se firmou como titular, mas ainda deixa o torcedor gremista intranquilo.

Foram meses de altos e baixos. Grandes defesas, principalmente de pênaltis, e falhas que deixaram o torcedor com a "pulga atrás da luva". Volpi foi contratado para ser a solução de uma posição em que nenhum nome se consolidou desde a saída de Marcelo Grohe, no fim de 2018.

Contratações

Somente a gestão do presidente Alberto Guerra contratou quatro goleiros. Além de Volpi, foram contratados Caíque, do Ypiranga, Marchesín, que estava no Celta de Vigo, e Rafael Cabral, que veio do Cruzeiro.

Volpi assumiu a titularidade em 6 de fevereiro, na derrota por 2 a 0 para o Juventude, no Gaúcho. Desbancou Gabriel Grando. Após um período no Cruzeiro, o goleiro formado na base gremista retornou ao clube no começo do ano, mas perdeu espaço depois da chegada de Volpi.

Concorrência

Grando esteve prestes a acertar com o Palmeiras, o que fez com que o Grêmio averiguasse o mercado em busca de outro jogador para a posição. Matheus Magalhães, que pertencia ao Braga-POR e estava emprestado ao Ajax, quase acertou o seu retorno ao Brasil.

No elenco, o técnico Mano Menezes também conta com Jorge, contratado após disputar o Gauchão pelo Pelotas, e Thiago Beltrame, formado nas categorias inferiores do clube. Nenhum deles disputou uma partida pelo time principal.

Opinião

Narrador da Rádio Gaúcha, Gustavo Manhago analisa a situação da posição no Grêmio.

— O Grêmio não precisa de goleiro. Mas não precisa de Tiago Volpi titular. A solução está dentro de casa desde o início da temporada. Gabriel Grando merece a posição e a sequência. O dinheiro para gastar com goleiro pode ser muito melhor utilizado com um zagueiro destro ou um atacante de velocidade.

Preparação

Outra mudança que envolve a posição está na comissão técnica. A preparação de goleiro está a cargo de Matheus Fammer, contratado no fim do ano passado. Em entrevista ao colunista de GZH Eduardo Gabardo, ele explicou como desenvolve o seu trabalho junto aos goleiros do clube, entre eles Tiago Volpi.

— É importante fazer os goleiros entenderem o que tem de melhor em si e potencializar, isso é o que mais trabalhamos. Melhoramos a tomada de decisão através de vídeos, com referências externas e de suas próprias atuações. Fazemos o atleta entender o momento de se expor e de ficar na meta — explicou.

Volpi disputou 26 partidas pelo Grêmio. Sofreu 31 gols, média de 1,1 gol a cada 90 minutos. Em sete jogos saiu sem sofrer gol.

Os melhores momentos de Volpi

Defendeu dois pênaltis contra o Juventude, em jogo que colocou o Grêmio na final do Guahcão.

Contra o São Raimundo, Volpi defendeu um pênalti e converteu outro, ajudando o Grêmio a avançar na Copa do Brasil.

Na estreia contra o Atlético-MG, fechou o gol e garantiu a vitória por 2 a 1 na Arena.

As principais falhas de Volpi

No 1 a 1 com o Godoy Cruz, o goleiro espalmou mal um chute. No rebote, os argentinos marcaram.

Volpi errou o tempo na jogada no gol de Carlinhos, do Vitória, em jogo pelo Brasileirão.

No jogo contra o CSA, sofreu gol em cobrança de falta de longe.

Contra o Ceará foi até a área tentar o empate em cobrança de escanteio. Sem êxito de Volpi, os cearenses marcaram o 2 a 0 diante de um gol sem goleiro.