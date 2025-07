André Henrique aproveita "vácuo" e ganha espaço na hierarquia do ataque do Grêmio

André Henrique pode ganhar oportunidade como titular. Lucas Uebel / Gremio

As lesões parecem ter ficado no passado, e André Henrique vive novo momento no Grêmio. Com o imbróglio envolvendo a possível saída de Arezo, e as dúvidas sobre a condição física ideal de Braitwhaite, o jogador de 23 anos ganha espaço na hierarquia e pode até aparecer como titular contra o São José, na final da Recopa Gaúcha, na terça-feira (8).

No último teste antes do confronto, o jogo-treino contra o Aimoré, na quarta-feira (2), André Henrique começou entre os titulares. E não foi só isso: na atividade dividida em quatro tempos entre 25 e 30 minutos, ele fez um dos gols na vitória por 5 a 1.

Na ocasião, Braithwaite foi poupado da atividade por conta de dores no tornozelo. Na quinta-feira (3), ele também não participou do treino.

Outro fator que contribuiu com a retomada do jogador foi a chegada de Mano Menezes. Nos últimos jogos do Brasileirão antes da parada, contra Juventude e Corinthians, foi ele — e não Arezo — quem foi a campo quando Braithwaite foi substituído.

Cinquenta jogos pelo clube

Na última partida antes da parada do Brasileirão para o Mundial de Clubes, André Henrique atingiu a marca de 50 jogos com a camisa do Grêmio. Na ocasião, ele comemorou o momento e falou não só sobre o feito atingido, mas também sobre o bom momento vivido no clube, após a sequência de lesões:

— Tenho aproveitado ao máximo cada minuto que o professor Mano Menezes tem me dado. Vamos trabalhar forte nessa parada para retornarmos ainda melhores, aumentando a nossa série invicta — destacou.

Arezo perde espaço

André Henrique ocupa vácuo deixado por Arezo. Lucas Uebel / Grêmio,Divulgação

Na temporada 2025, André Henrique participou de 13 jogos com a camisa do Grêmio. E marcou um gol: na vitória por 3 a 0 sobre o Monsoon, em janeiro, no Gauchão (veja os números abaixo).

Coincidentemente, os dois outros gols desta partida foram marcados por Arezo. André Henrique ganha espaço à medida que a possível saída do uruguaio ganha mais força.

No início do mês de julho, GZH confirmou proposta do Peñarol para a contratação de Arezo. A oferta, de 300 mil dólares (R$ 1,6 milhão) envolvia o empréstimo do uruguaio até o fim da temporada.

Na sexta-feira (4), mais um indicativo sobre o desejo de Arezo de sair. Em entrevista à Rádio El Espectador Deportes, do Uruguai, o presidente do Peñarol, Ignacio Ruglio, falou das negociações. E resumiu:

— Nunca vi alguém fazer o que ele está fazendo para vir agora — destacou.

Lesões em 2024

André Henrique sofreu com lesões no ano passado. Às vésperas da final do Gauchão, ele teve uma entorse no tornozelo direito, que resultou em uma lesão multiligamentar.

Depois, no fim de junho, quando se preparava para voltar aos gramados, uma nova lesão, desta vez muscular. Um estiramento grau três na coxa esquerda deixou o atacante mais uma vez sem condições de atuar.

Recopa Gaúcha

A final da Recopa Gaúcha, entre Grêmio e São José, acontece nesta terça-feira (8), às 19h30min, na Arena. Um provável Grêmio tem, conforme a atividade de domingo (6), Tiago Volpi; Gustavo Martins, Wagner Leonardo, Kannemann e Lucas Esteves (Marlon); Cuéllar, Villasanti, Cristaldo; Alysson, Amuzu e Braithwaite (André Henrique).

Os números de André Henrique no Grêmio

51 jogos (1.270 minutos em campo)

7 gols

3 assistências

Em 2025

13 jogos (311 minutos)

1 gol

1 assistência