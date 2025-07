Ampliação e cuidados com o gramado: o que se projeta para o futuro da Arena

Na coletiva de imprensa desta terça-feira (15) sobre os próximos passos do Grêmio depois da compra dos direitos de gestão da Arena Porto-Alegrense e da aquisição dos créditos da Revee , o empresário e pré-candidato à presidência do clube Marcelo Marques revelou alguns dos planos para o espaço.

Entre um dos que chamou atenção está o projeto de ampliar a capacidade do estádio . Isto deve ocorrer em um espaço localizado na arquibancada norte.

Cuidado com o gramado

— Já estamos cuidando do gramado. Tivemos reuniões com a Arena, precisa (resolver) algumas questões de infraestrutura, comprar mais iluminadores para o gramado. Estamos tomando ciência. Vai ter uma melhora grande para o próximo jogo.

Porém, segundo Marques, as maiores mudanças ocorrerão de forma gradual . Ele salientou a necessidade de realizar a compra das estruturas de iluminações e também enfatizou a busca por tecnologia para tratar bem o gramado.

