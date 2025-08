Amor e ódio? Deyverson revela relação com a torcida do Grêmio

Deyverson comemorou gol na Arena. Renan Mattos / Agencia RBS

Deyverson é um personagem a parte do futebol brasileiro. Por onde passou, sempre deixou sua marca. Agora, defende o Fortaleza e foi o autor do gol da equipe cearense na derrota para o Grêmio na Arena na terça.

Depois de marcar, no intervalo do jogo, o atacante falou sobre sua relação com a torcida gremista.

— Agradecer a Deus, ao carinho da torcida gremista. Eles me xingam, me vaiam, mas depois no Instagram pedem pra eu vir jogar aqui — disparou.

O gol de Deyverson, no entanto, não impediu que o Leão fosse derrotado em Porto Alegre. Antes do atacante marcar, Braithwaite já havia feito dois gols de pênalti e encaminhado a vitória gremista na Arena.

