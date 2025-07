Alysson sorri para a chance de se firmar como titular do Grêmio no Brasileirão: "Estou vivendo um sonho"

Alysson é opção de Mano para o ataque do Grêmio contra o Cruzeiro. Duda Fortes / Agencia RBS

Depois de um mês sem Brasileirão, o Grêmio volta a campo pelo campeonato nacional contra o Cruzeiro, em Belo Horizonte, neste domingo (13), a partir das 20h30min, com dois objetivos claros. O primeiro é pontuar para se distanciar do Z-4 e entrar de vez na luta por uma vaga na Libertadores do próximo ano.

O outro, pensando mais à frente, é apresentar um futebol mais consistente que dê a sensação de que o time possa chegar nas primeiras posições do Brasileirão e nas fases finais da Copa Sul-Americana.

O Tricolor retomou as atividades em 23 de junho e, desde lá, o técnico Mano Menezes tenta colocar em prática a promessa de um time que entregue nos jogos mais do que tem feito até agora na temporada. O primeiro teste oficial foi na última quarta-feira (9) na vitória contra o São José, na Arena, que resultou no título da Recopa Gaúcha.

A partida, vencida ao natural por 2 a 0, teve como estrela o jovem Alysson Edward, de 19 anos. Autor do primeiro gol e da assistência para o segundo, o garoto vem se tornando um xodó da torcida gremista e esperança do Grêmio para resultados no campo e dinheiro para os cofres do clube.

Desde os nove anos no Grêmio, Alysson subiu ao grupo principal em 2025, após ser destaque na base. Antes da parada para o Mundial de Clubes, o atacante deixou boa impressão, com velocidade e dribles, no 1 a 1 contra o Corinthians, na Arena. E depois da excelente atuação contra o São José, a expectativa é de que ele seja mantido entre os titulares para a partida contra o Cruzeiro, neste domingo, no Mineirão.

— Estou vivendo um sonho de criança. Primeiramente, a gente chega ao elenco, começa a fazer treinos e posteriormente é efetivado. Fiquei muito feliz, eu e minha família, que mora comigo. E agora tenho a oportunidade de jogar como titular numa equipe grande como essa, onde eu passei minha infância toda. Estou aqui desde os nove anos. Isso pra mim é sem palavras, porque é realmente um sonho que eu estou vivendo aqui hoje — afirmou Alysson em entrevista exclusiva a Zero Hora e Rádio Gaúcha, nesta sexta-feira (11).

O atacante disse que está 100% preparado para enfrentar a equipe do Cruzeiro e esperar receber a oportunidade de Mano Menezes.

— O Cruzeiro é realmente uma equipe muito bem treinada. Mas esse título (Recopa Gaúcha) que a gente conquistou agora nos deu mais confiança. Conseguimos nos preparar bem para o Brasileirão. Eu sempre vou querer estar de titular, sabe? Acho que todo jogador vai preferir estar dentro de campo. Mas tenho certeza que quem o Mano escolher vai dar a melhor resposta possível, vai ajudar o time de qualquer maneira.

Futuro no Grêmio

Alysson se diz empenhado em fazer carreira no Tricolor e ajudar o time a conquistar títulos. Cita, inclusive, as possibilidades do clube na Copa Sul-Americana, que terá a fase de playoffs das oitavas iniciando para o Grêmio na próxima quarta-feira (16), contra o Alianza Lima, no Peru.

— A gente está disputando a Sul-Americana agora mesmo, e sabemos que o clube não tem esse título. Então, pra mim, seria uma honra poder participar dessa história. Tem também o Brasileirão. Seria um espetáculo a gente conquistar isso também.

Europa

Só que o desejo de conquistar troféus pelo clube pode ser interrompido caso chegue uma proposta de jogar na Europa, por exemplo. Ao ser perguntado sobre atuar em outro país, jovem não titubeou.

— Tenho desejo, sim. É um sonho de moleque que qualquer cara tem, e é o meu também. Não sei qual time seria, acho que qualquer time hoje em dia de lá de fora, de ponta, seria um sonho para qualquer um. É um sonho também conquistar, fazer uma carreira bonita aqui (no Grêmio), ter um período bonito e, posteriormente, viver um sonho lá na Europa também.

Para se ter uma ideia, quem quiser tirar Alysson do Grêmio precisará investir muito dinheiro. O atacante é considerado um extraclasse e tem valor alto para venda, gatilhos para aumento salarial e um contrato até dezembro de 2028. A multa rescisória estipulada em contrato é de 60 milhões de euros (R$ 384 milhões) para clubes do exterior.

O adversário do Grêmio

Entre os primeiros colocados do Brasileirão, o Cruzeiro fez dois amistosos com clubes argentinos durante a parada do Mundial. Os mineiros perderam para o Defensa y Justicia por 1 a 0, em 3 de julho, e derrotaram o Banfield por 1 a 0, no último domingo (6).

Assista à entrevista na íntegra: