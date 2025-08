Alvo do Grêmio, Roger Guedes retorna para o Catar após fim de pré-temporada na Espanha

Jogador tem contrato com o clube catari até junho de 2027.

Enquanto não há um desfecho das negociações entre Grêmio e Al-Rayyan, Roger Guedes segue com a delegação do clube catari. Nesta quinta-feira (31), o atacante embarcou com os companheiros de equipe em viagem de volta ao Catar, após realização de pré-temporada na Espanha.