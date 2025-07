Alianza Lima x Grêmio: tudo sobre o jogo de ida dos playoffs da Sul-Americana. Arte GZH

Alianza Lima e Grêmio se enfrentam nesta quarta-feira (16), às 21h30min, pelo jogo de ida dos playoffs da Sul-Americana. O jogo ocorre no Estádio Alejandro Villanueva, em Lima, no Peru.

O Tricolor vem de derrota para o Cruzeiro por 4 a 1, no Campeonato Brasileiro. Já o Alianza Lima vem de um empate sem gols contra o UTC, no Campeonato Peruano.

Escalações confirmadas para Alianza Lima x Grêmio

Alianza Lima: Viscarra; Zambrano, Noriega, Garces e Trauco; Gaibor, Castillo, Quevedo, Cantero e Enrique; Guerrero. Técnico: Nestor Gorosito.

Grêmio: Tiago Volpi; Igor Serrote, Kannemann, Wagner Leonardo e Marlon; Dodi, Villasanti, Edenilson, Aravena e Alysson; André Henrique. Técnico: Mano Menezes.

Arbitragem para Alianza Lima x Grêmio

Wilmar Roldan, auxiliado por Jhon Leon e David Fuentes. VAR: Leonard Mosquera (quarteto colombiano).

Onde assistir a Alianza Lima x Grêmio

GZH acompanha o jogo em tempo real ;

acompanha o jogo em ; Siga a narração torcedora em GZH ( App Store e Google Play ) — saiba como selecionar seu time clicando aqui ;

e ) — saiba como selecionar seu time A Jornada Digital da Gaúcha começa às 19h;

A Rádio Gaúcha abre a jornada às 20h45min ;

; O Gaúcha Sports Bar exibe a partida;

A Paramount anuncia a transmissão.

Como chegam Alianza Lima x Grêmio

Alianza Lima

Vice-campeão do Torneio Apertura do Campeonato Peruano, o Alianza Lima ficou dois pontos atrás do Universitário, na competição.

A equipe chegou na Copa Sul-Americana após terminar a primeira fase da Libertadores na terceira posição do Grupo D, com cinco pontos somados. São Paulo e Libertad foram os classificados para as oitavas de final.

Grêmio

O Grêmio chegou aos playoffs após terminar a primeira fase da Sul-Americana na segunda colocação do Grupo D, com 12 pontos, a mesma pontuação do Godoy Cruz, que avançou diretamente às oitavas de final por ter um melhor saldo de gols.

