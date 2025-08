Além de dois suspensos, Grêmio tem Gustavo Martins como dúvida para enfrentar o Fluminense

Zagueiro, que tem atuado como lateral, deixou o campo com suspeita de lesão. Lucas Uebel / Gremio

O próximo jogo do Grêmio é apenas no sábado (2), contra o Fluminense, mas o técnico Mano Menezes já sabe que não poderá contar com três jogadores que foram titulares na vitória sobre o Fortaleza na última terça-feira (29).

Além de perder o lateral-esquerdo Marlon e o atacante Kike Olivera por suspensão, o treinador gremista ganhou uma possível ausência na lateral direita, onde o zagueiro Gustavo Martins, que vinha sendo improvisado na função, deixou o campo mais cedo com uma suspeita de lesão muscular.

— Saí por precaução. Senti um pouco no (músculo) posterior e vou ver amanhã (quarta) qual a gravidade. Espero que seja a mais leve possível — comentou o próprio atleta na zona mista da Arena.

Substitutos

O lado direito da defesa também gera uma preocupação maior por se tratar de uma carência do elenco.

Com a lesão do titular João Pedro e a venda de Igor Serrote, a única opção natural da posição que resta é João Lucas, que volta de lesão. Tanto que o volante Camilo foi a improvisação escolhida por Mano para segurar o resultado diante do Fortaleza.

— Eu não coloquei porque ele (João Lucas) recém retornou de uma lesão muscular bem significativa. Já está treinando, a gente está dando tranquilidade para que ele possa entrar aí na frente. Hoje (terça) entendemos que deveria entrar Camilo, porque na ausência de ambos os Joãos, Camilo treinou bastante como lateral e a gente se sentiu seguro de fazer isso com ele. E acho que a resposta que ele deu quando entrou justifica a escolha que a gente teve — explicou o treinador.

Lateral esquerda

Para a lateral esquerda, Lucas Esteves e Luan Cândido são as alternativas, enquanto que para o ataque há Pavon, Amuzu e Aravena.

O Tricolor terá três atividades antes de viajar ao Rio de Janeiro. A partida contra o Fluminense está agendada para às 21h de sábado (2), no Maracanã.