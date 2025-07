"Ainda não deu liga", diz Alberto Guerra após eliminação do Grêmio na Sul-Americana

Entrevista ocorreu na zona mista da Arena. Bruno Flores / Agência RBS

Após o empate com o Alianza Lima que eliminou o Grêmio da Sul-Americana na noite de quarta-feira (23), o presidente Alberto Guerra falou sobre a atual situação do Grêmio dentro de campo e neste momento de transição para uma futura nova gestão. Na fala, o dirigente defendeu o trabalho do técnico Mano Menezes:

— Eu acho que evoluiu. Não na velocidade, não tanto quanto a gente gostaria nesse momento, mas eu acho que houve, sim, uma certa evolução — e reforçou:

— E a gente conversa, a gente cobra, a gente também é cobrado por algumas situações que a direção tem que entregar. Então aqui é uma relação franca, como sempre foi com todos os treinadores. Todo mundo ganha junto, todo mundo perde junto.

Depois de cair na Sula e na Copa do Brasil, em eliminação traumática para o CSA na terceira fase do torneio, o Grêmio só tem o Brasileirão para disputar até o final do ano. Ao responder sobre a preparação para a sequência do campeonato, Guerra disse que é hora de "baixar a cabeça e trabalhar", mas não prometeu reforços:

— É baixar a cabeça, trabalhar, trabalhar muito, sério. Claro, eventualmente, se a gente conseguir reforçar a equipe, também ajuda. Mas não tem outra solução senão falar menos e trabalhar mais para que a gente alcance os resultados.

Para o presidente, o time ainda não deu liga. Essa desatenção faz com que situações como os dois gols em três minutos no jogo de ida contra o Alianza Lima, ou o empate levado no finalzinho da partida desta quarta-feira, ocorram com mais frequência.

— O que eu tenho dito é que realmente ainda não encontramos a liga, como se diz. Acho que individualmente não se contesta a qualidade de vários jogadores, individualmente por onde passaram, o que alcançaram. Mas parece que não conseguimos encontrar a liga entre eles.

E completou, sobre o empate com o Alianza Lima:

— Muito embora com todas as dificuldades que nós tivemos hoje, eu fiquei com a sensação de que a gente podia ter feito o segundo gol e continuado na luta. Perdemos algumas chances e fomos punidos com aquela bola no final.

Alberto Guerra também citou a relação com Marcelo Marques, comprador da Arena e postulante à presidência do clube. Ele e o empresário Celso Rigo estariam interessados em financiar uma contratação de peso ainda este ano.

— Podemos conversar, sim, eventualmente, se quiserem ajudar, como sempre ajudaram no passado. O Marcelo ajudou em contratações do passado, o Rigo também. Claro que agora ele, como sendo um candidato a presidente, tem uma outra conotação. Mas nem eu nem ele estamos pensando nas eleições e sim o melhor para o Grêmio. Sobre contratações ainda não [falamos]. O que eu tenho tratado com ele, especialmente, é só o assunto da Arena.