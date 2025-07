Mano Menezes reencontra o Cruzeiro pela primeira vez no Mineirão desde cobrança por dívida milionária; veja os valores

Mano é bicampeão da Copa do Brasil pelo Cruzeiro. Washington Alves / Light Press/Divulgação

Mano Menezes e Cruzeiro viveram uma relação intensa entre os anos de 2016 e 2019. Durante a segunda passagem pela Raposa, o treinador acumulou duas conquistas da Copa do Brasil (2017 e 2018) e dois campeonatos mineiros.

Sua saída, no entanto, acabou acarretando em uma discussão judicial que dura até os dias atuais. Neste domingo (13), pelo Grêmio, Mano estará de volta ao Mineirão pela primeira vez.

Valor da dívida

Após sua demissão, o treinador moveu uma ação trabalhista contra o clube mineiro. O valor da dívida, atualizada pela justiça do trabalho em agosto de 2024, estava em R$1.468.722,41. Publicamente, Mano Menezes nunca escondeu o incômodo por conta da falta de acordo com seu ex-clube que, após sua passagem, virou uma SAF.

— Estou com uma dívida trabalhista dos salários que o Cruzeiro não me pagou. Não entrei na justiça pedindo isso, hora extra, nada, zero. É do dinheiro que o Cruzeiro disse que me devia, e que foi lá, colocou no acordo e não me pagou. Então, me obrigou a entrar na Justiça para receber — disse o treinador em entrevista ao canal TNTsports, em 2022.

Retorno ao Mineirão

Curiosamente, desde sua saída do clube mineiro, em 2019, Mano Menezes nunca mais voltou ao Mineirão para enfrentar o Cruzeiro. Foram três confrontos desde então. Ainda em 2019, treinando o Palmeiras, Mano venceu jogando em São Paulo. Pelo Inter, no Brasileirão de 2023, houve empate sem gols no Beira-Rio. Por fim, em 2024, o Fluminense venceu o Cruzeiro, no Maracanã, com o gaúcho no comando.

