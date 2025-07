Afastado por acidente doméstico, Cristian Olivera já desfalcou o Grêmio por cinco motivos diferentes; relembre

Na partida antes da parada para o Mundial de Clubes, Kike deixou o campo lesionado ainda no primeiro tempo. Renan Mattos / Agencia RBS

Desde que chegou ao Grêmio, em fevereiro, Cristian Olivera se tornou um dos grandes atletas do elenco. No entanto, ele desfalcou o Tricolor em algumas oportunidades por, pelo menos, cinco razões distintas: desgaste muscular, problema dentário, gastroenterite, lesão muscular, e, mais recentemente, um acidente doméstico.

No momento, ele está afastado dos treinos por conta de queimaduras no pé direito após um acidente doméstico envolvendo uma garrafa térmica com água quente. Kike não vem treinando com bola nos últimos três dias.

Outros afastamentos

A primeira vez que Cristian Olivera desfalcou o Grêmio foi na segunda rodada do Brasileirão, contra o Ceará. Para prevenir uma lesão, ele foi cortado do jogo em Fortaleza devido a um desgaste no músculo adutor da coxa.

Nas rodadas seguintes, diante do Flamengo, na Arena, e Mirassol, fora, ele também foi baixa. Desta vez, por um problema dentário — passou por um procedimento para a extração deste dente na véspera da derrota gremista para o Rubro Negro.

Gastroenterite

Cristian Olivera voltou a desfalcar o Grêmio na nona rodada do Brasileirão, contra o São Paulo, no Morumbi. Ele não viajou com a delegação gremista devido a uma gastroenterite.

Em meio ao quadro, viveu momentos de instabilidade extracampo ao romper relação com seu antigo empresário, Edgardo Lasalvia.

Lesão após retorno da Seleção

No último jogo antes da parada para o Mundial de Clubes e logo depois da Data Fifa, Cristian Oliveira precisou deixar o gramado no fim do primeiro tempo contra o Corinthians por conta de uma lesão muscular.

O que gerou polêmica foi o fato de o atleta, após ter atuado pela sua seleção, retornar de Montevidéu a Porto Alegre viajando no próprio carro: dirigiu por quase 10 horas, atravessando mais de 800 quilômetros antes de entrar em campo na noite de 12 de junho.

Produção: Leo Bender