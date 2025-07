Adversário do Grêmio, Vasco tem a defesa mais vazada entre times da Série A

Vasco recebe o Grêmio neste sábado (19). Matheus Lima / Vasco / Divulgação

Precisando pontuar e buscando uma recuperação, o Grêmio poderá tirar proveito de uma das fraquezas do Vasco, adversário nesta rodada do Brasileirão. Até aqui, o time do Rio de Janeiro é o mais vazado entre os clubes da Série A.

Os quatro gols sofridos pelo Vasco no duelo contra o Indepediente Del Valle, pelo jogo de ida da repescagem da Sul-Americana, escancaram os problemas no sistema defensivo. Ao todo, o time foi vazado por 44 vezes em 37 jogos na temporada.

A segunda derrota seguida aumentou o nível de pressão da torcida em relação ao elenco e ao trabalho de Fernando Diniz. Antes do placar em Quito, a equipe já havia perdido o clássico contra o Botafogo, no último final de semana, por 2 a 0, em Brasília.

Para o jogo contra o Grêmio, o técnico Fernando Diniz deverá fazer alterações na defesa. O zagueiro João Victor é o principal cotado a deixar a equipe. Ele foi um dos alvos da principal organizada do clube, que foi ao CT do clube conversar com jogadores e protestar contra a comissão técnica e diretoria. O episódio ocorreu nesta quinta-feira (17). O zagueiro Lucas Freitas e o lateral Lucas Piton, expulso contra o Del Valle, também poderão deixar a formação titular.

Coutinho segue como dúvida

Em relação à formação da equipe, uma dúvida que vai permanecer até momentos antes do jogo é sobre a presença de Philippe Coutinho. O meia relatou um um incômodo na panturrilha esquerda após o jogo contra o Botafogo, e foi preservado na Sul-Americana.

O volante Thiago Mendes, apresentado nesta quinta-feira, ainda precisa de um trabalho de condicionamento físico e pode ter a estreia adiada.

Vasco e Grêmio entram em campo neste sábado (19), às 17h30mim, em São Januário. O duelo é válido pela 15ª rodada do Brasileirão.