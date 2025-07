Adversário do Grêmio, Vasco ainda busca consolidar modelo e sofre no sistema defensivo

Diniz ainda busca aprimorar sistema defensivo do Vasco Matheus Lima / Vasco / Divulgação

Vindo de duas derrotas na retomada do calendário do futebol brasileiro e sul-americano, o Grêmio enfrentará um rival que também perdeu seus compromissos. Neste sábado (19), às 17h30min, o Tricolor irá encarar o Vasco da Gama, em São Januário, adversário que tem Fernando Diniz ainda buscando consolidar seu modelo de jogo e sofrendo com dificuldades defensivas.

O trabalho de Diniz no Vasco é ainda mais curto que o de Mano Menezes no Grêmio - tem 16 partidas. O treinador fará neste sábado apenas o décimo jogo no comando da equipe. Até o momento, ele conquistou três vitórias, teve um empate e sofreu cinco derrotas. Foram onze gols marcados e 13 sofridos.

O estilo Diniz

O Vasco receberá o Grêmio com Diniz ainda tentando implementar seu modelo de jogo, conhecido pela intensa troca de passes e as aproximações. O time ainda tem dificuldade para impor seu modelo e tem oscilado ao longo dos jogos. O Cruz-Maltino teve no período atuações que renderam elogios como a goleada sobre o Fortaleza, por 3 a 0 em São Januário, e a vitória de 3 a 1 em cima do São Paulo, no Morumbi. Por outro lado, o time teve a goleada sofrida para o Independiente del Valle por 4 a 0, na Sul-Americana, e derrota como para o Bragantino, por 2 a 0, em maio, em São Januário, como piores momentos.

Dificuldades defensivas

A principal dificuldade de Diniz tem sido para acertar a defesa. Nos nove jogos, o Vasco só não foi vazado em dois, quando goleou Fortaleza e Melgar, ambos por 3 a 0. Nessa retomada do futebol após a parada para o Mundial, a equipe levou seis gols em duas partidas.

Os problemas defensivos, porém, vão além de Fernando Diniz. Isso já acontecia nos tempos de Fábio Carille. Não por acaso o Vasco da Gama é o time da Série A que mais sofreu gols em 2025, 44 no total.

Para encarar o Grêmio, Diniz deve fazer mudanças na defesa e o criticado zagueiro João Victor pode ir para o banco. O Vasco encara a busca por defensores como prioridade no mercado.

Vasco com Diniz

9 jogos

3 vitórias

1 empate

5 derrotas

11 gols marcados

13 gols sofridos

Vasco em 2025

37 jogos

12 vitórias

10 empates

15 derrotas

44 gols marcados

44 gols sofridos