Acidente doméstico afasta Cristian Olivera dos treinamentos no Grêmio; veja prazo de retorno

Olivera não participará de jogo-treino contra o Aimoré. Jefferson Botega / Agencia RBS

O técnico Mano Menezes não vem contando com o atacante Cristian Olivera nos treinamentos do Grêmio nesta intertemporada. O atacante uruguaio sofreu um acidente doméstico envolvendo uma garrafa térmica com água quente. Por conta de duas queimaduras grandes no pé direito, ele não vem treinando com bola nos últimos dois dias.

Mano Menezes confirmou essa informação em entrevista à Rádio Imortal. Segundo apuração da reportagem de Zero Hora, Olivera precisará ficar 10 dias afastado dos treinamentos com bola. Ou seja, ele não participa do jogo-treino desta quarta-feira (2) e também é dúvida para a decisão da Recopa, dia 8 de julho, contra o São José.

Desde sua chegada ao Clube, em fevereiro deste ano, Kike Olivera já precisou ser afastado de jogos do Grêmio por conta de um problema dentário, uma gastroenterite e, recentemente, se recuperou de uma lesão muscular. Ele também esteve envolvido em uma polêmica com seu antigo empresário.