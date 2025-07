A provável escalação do Grêmio contra o Alianza Lima

Na ida, o Tricolor perdeu por 2 a 0. Desta forma, precisa vencer por três ou mais gols de diferença para garantir a classificação às oitavas de final no tempo normal.

Escalação do Grêmio

O Grêmio deve ir a campo com: Tiago Volpi; Gustavo Martins, Wagner Leonardo, Kannemann e Marlon; Dodi e Alex Santana; Alysson, Edenilson e Cristian Olivera; Braithwaite .

