A projeção de público para a decisão da Recopa entre Grêmio e São José 

Os torcedores do Grêmio ainda não se mostram motivados para a decisão da Recopa Gaúcha, nesta terça-feira (8), na Arena. Até o início da tarde desta segunda-feira (7), a Arena Porto-Alegrense anunciou a comercialização de apenas 2.724 ingressos para o confronto decisivo diante do São José.

A projeção apresentada pela gestora do estádio gremista é de um público na casa dos 10 mil torcedores. Os ingressos custam entre R$ 20 e R$ 200 e as vendas prosseguem no site torcedor.arenapoa.com.br/cadastro-bio-facial.