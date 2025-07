A oportunidade que se oferece na lateral esquerda do Grêmio

Jogador vindo do Vitória busca reconquistar espaço.

O Grêmio terá um retorno ao time titular nesta terça-feira (8), no jogo contra o São José pela Recopa Gaúcha . Como Marlon sofre com uma gastroenterite e não poderá atuar domingo (13) contra o Cruzeiro, pelo Brasileirão, por questões contratuais, Mano Menezes deve utilizar Lucas Esteves na lateral esquerda para dar ritmo de jogo ao ala.

Contratado neste ano junto ao Vitória após uma longa novela , o camisa 25 é quem mais atuou pelo lado esquerdo da defesa gremista no ano. São 1.360 minutos em campo distribuídos em 16 partidas.

No entanto, Lucas Esteves perdeu espaço após a chegada de Marlon, em abril . O atleta vindo de empréstimo do Cruzeiro assumiu a titularidade da lateral esquerda, relegando o então titular ao banco de reservas.

A última vez em que Lucas Esteves começou entre os 11 foi em 29 de maio, contra o Sportivo Luqueño . A partida definiu a classificação do Grêmio para os playoffs da Sul-Americana .

Em campo, os dois jogadores têm desempenho semelhante, com uma leve superioridade de Marlon nos números. Enquanto que o atual titular tem uma média de 1,5 interceptação por jogo , Lucas Esteves tem média de 1,1 .

Características semelhantes

Com estilos de jogo parecidos, o que os diferencia é a qualidade dentro de campo. Ao menos é o que aponta o analista tático do Grupo RBS, Cristiano Munari:

Para o comentarista, foi isto que motivou a titularidade de Marlon. Como há uma multa para utilizá-lo contra seu ex-clube, Munari reforça qual deve ser a estratégia gremista para o confronto com o Cruzeiro:

Os números

Lucas Esteves pelo Grêmio

Marlon pelo Grêmio

