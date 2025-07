A novidade preparada por Mano no time do Grêmio contra o Alianza Lima

Edenilson será titular na partida que acontece no estádio Alejandro Villanueva.

O Grêmio terá uma novidade em sua formação para enfrentar o Alianza Lima, nesta quarta-feira (16), pela Sul-Americana. Edenilson será titular na partida que acontece no estádio Alejandro Villanueva.

A reportagem de Zero Hora apurou que o volante ingressará na equipe na vaga de Cristaldo. Logo, a formação contará com três jogadores com maior poder de marcação.