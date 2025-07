A ligação recebida, a esperada e a voz potente: os bastidores da entrevista de Sérgio Canozzi ao "Sem Filtro"

Canozzi foi o segundo entrevistado do Sem Filtro entre os pré-candidatos à presidência gremista. Renan Mattos / Agencia RBS

Faltavam cerca de 20 minutos para o início do Sem Filtro com Sérgio Canozzi, pré-candidato à presidência do Grêmio. A maior parte da equipe do programa estava na entrada do estúdio H da RBS TV quando uma voz de trovão atravessa o ambiente. Era o Diogo Olivier, um dos entrevistadores, acompanhando Canozzi até o local.

A primeira característica que se nota nele é a voz potente, de dar inveja a José Aldair e Antônio Carlos Niederauer — locutores de eras passadas da Rádio Gaúcha. A fala não é apenas forte, também é alta.

Tão alta a ponto de Canozzi cogitar não usar microfone na conversa de 90 minutos com comunicadores da RBS.

— Com essa voz, acho que não precisa de microfone — comentou, antes de aceitar de bom grado o microfone.

Ainda antes de ingressar no estúdio, parou as conversas para atender a esposa. O casal mora em Itapema, em Santa Catarina.

No litoral catarinense, a temperatura está sempre alguns graus acima da de Porto Alegre. Ela imaginou o frio que Canozzi estava sentindo.

— Lá é sempre oito ou nove graus mais quente do que aqui. E lá está fazendo 10ºC — explicou o candidato.

— Ela diz que moramos no Paraíso, que saímos do Rio Grande para o paraíso — complementa, deixando claro que só voltarão a morar no Rio Grande do Sul caso seja eleito presidente do Grêmio.

Ao perambular pelos labirínticos corredores, lembrou de grandes nomes que trabalharam no Grupo RBS. Entre os nomes saudosos estavam o do cronista Paulo Sant'Ana e do narrador Celestino Valenzuela.

Apesar da importância da ligação da esposa, Canozzi esperava o telefonema de outra pessoa. Ao sentar na cadeira, entregou seu telefone celular para um dos assessores e fez um alerta.

— Se o Denis (Abrahão) ligar, atende!

Canozzi ainda articula para formar chapa com outros pré-candidatos à presidência do Grêmio. Se isso acontecer, todos logo saberão através de sua voz potente, que quase não precisa de microfone.

Série de entrevistas

Canozzi foi o segundo de cinco pré-candidatos à presidência do Grêmio a serem entrevistados pelo Grupo RBS — o primeiro foi Paulo Caleffi. Além deles, Gladimir Chiele, Denis Abrahão e Marcelo Marques responderão a perguntas, cada um em um dia diferente. A duração será de 90 minutos.

As entrevistas serão realizadas dentro do programa Sem Filtro, transmitido diariamente a partir das 19h, no YouTube de GZH.

Confira o calendário

Segunda, 30 de junho: Paulo Caleffi

Quarta, 2 de julho: Sérgio Canozzi

Quinta, 3 de julho: Gladimir Chiele

Sexta, 4 de julho: Denis Abrahão

Segunda, 7 de julho: Marcelo Marques