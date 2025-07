A experiência com Harry Kane e José Mourinho que vira modelo para o Grêmio aproveitar Carlos Vinícius

Harry Kane (E) e Carlos Vinícius (D) formaram dupla de ataque no Tottenham, uma ideia do técnico José Mourinho PETER POWELL / POOL / AFP

Já em Porto Alegre, o centroavante Carlos Vinícius, 30 anos, foi contratado pelo Grêmio para ser uma alternativa a Braithwaite. Porém, a passagem do novo reforço pelo futebol inglês recomenda ainda a possibilidade de ambos atuarem lado a lado no ataque.

Durante a temporada 2020/21, quando defendeu o Tottenham, o brasileiro formou em algumas oportunidades dupla com o inglês Harry Kane, sob o comando de José Mourinho.

— Ele pode atuar com o Harry (Kane) e não apenas ser seu substituto — disse o treinador português, logo após a estreia de Carlos Vinícius pelo Tottenham, no dia 22 de outubro de 2022, quando o maranhense deu duas assistências na vitória por 3 a 0 pelo LASK, na Liga Europa.

Ao longo da temporada, Mourinho escalou Carlos Vinícius e Harry Kane juntos no time titular em duas oportunidades: na vitória por 2 a 0 sobre o Aston Villa, quando ambos balançaram as redes e no empate por 2 a 2 com o Newcastle, quando Harry Kane marcou dois gols.

Porém, em vários outros momentos, o centroavante brasileiro ingressou no segundo tempo na vaga de um ponta, como Lucas Moura e o coreano Son Heung-Min, formando dupla com Kane, especialmente quando o Tottenham estava atrás no placar.

Em 2019, quando atuava no Monaco, Carlos Vinícius chegou ainda a atuar ao lado Falcao Garcia, no time comandado pelo português Leonardo Jardim.

Porém, se o técnico Mano Menezes optar, o atleta pode formar uma dupla de ataque com o dinamarquês, seja no início, seja no decorrer dos jogos.

E com o "aval" de José Mourinho.

