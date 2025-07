A estatística alarmante da defesa do Grêmio nos três jogos após a parada do Mundial

Defesa gremista levou sete gols nas últimas três partidas. THIAGO RIBEIRO / AGIF/Estadão Conteúdo

O empate com o Vasco ajudou a diminuir o prejuízo na tabela de classificação, mas os números do jogo de sábado (19), somados às partidas anteriores, mostram um quadro alarmante: o Grêmio sofreu 71 finalizações contra si após a parada para o Mundial de Clubes.

A estatística é do aplicativo Sofascore, que não apresenta o levantamento do duelo com o São José, pela Recopa Gaúcha. Porém, apontou que, diante do Tricolor, o time carioca realizou 31 finalizações, com seis intervenções do goleiro Tiago Volpi.

— Quantas no gol? O time mandante teve sete finalizações no gol. Isso é uma média normal de qualquer time de futebol. A gente tem de cuidar um pouco com essa questão. Na entrevista passada (após derrota para o Alianza Lima), eu até deixei passar isso. Alguém colocou que o outro time teve 12 finalizações, mas o Volpi não tinha feito nenhuma defesa lá em Lima. Acho que a gente tem que separar bem as coisas, ver o que é de qualidade, o que é mérito do adversário ou insuficiência nossa. Vamos com calma. É bom também valorizar a atuação do Volpi — minimizou o técnico Mano Menezes.

Na goleada de 4 a 1 sofrida em Belo Horizonte, foram 17 finalizações do Cruzeiro, com cinco defesas do goleiro gremista. Pela Copa Sul-Americana, embora o placar tenha sido menos elástico (2 a 0), foram 23 finalizações dos peruanos e seis defesas de Volpi. Portanto, somados os últimos três jogos, são 71 finalizações contrárias, com 16 parando em Volpi, mas sete gols sofridos.

Números piores ao que o próprio time de Mano apresentou nos três jogos anteriores à parada. Nas vitórias sobre Sportivo Luqueño e Juventude, e empate com o Corinthians, o Tricolor teve 29 finalizações contra si, totalizando oito defesas de Volpi e um único gol sofrido.

Ainda assim, o Sofascore salientou em uma publicação nas redes sociais que o Grêmio é o time que mais sofreu finalizações no Brasileirão deste ano: 215 em 14 rodadas.

Estatísticas do Grêmio após a parada do Mundial de Clubes:

Cruzeiro 4x1 Grêmio

Finalizações sofridas: 17

Defesas do goleiro: 5

Alianza Lima 2x0 Grêmio

Finalizações sofridas: 23

Defesas do goleiro: 5

Vasco 1x1 Grêmio

Finalizações sofridas: 31

Defesas do goleiro: 6

Total

Finalizações sofridas: 71

Defesas do goleiro: 16