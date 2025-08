A dupla que surge como esperança para o futuro imediato do Grêmio

Riquelme teve a parceria de Alysson (de costas) para a criação ofensiva das jogadas. Renan Mattos / Agencia RBS

Reunidos no círculo central da Arena, os jogadores do Grêmio voltaram a comemorar uma vitória depois de 21 dias da conquista da Recopa Gaúcha. No entanto, a atuação da noite de terça-feira (29) passou longe de encantar no 2 a 1 sobre o Fortaleza.

Mas um caminho se abriu para o futuro imediato, com uma dobradinha de jovens da base como referências do time. A parceria entre Riquelme e Alysson fez o Grêmio ser mais próximo do que é desejado por Mano Menezes.

O técnico gostou de ver os jogadores atuando mais próximos a Braithwaite, dando mobilidade e qualidade técnica para o setor.

— Penso que tiramos o melhor dos dois para a equipe. Precisamos exercitar mais, ser mais constante. A ideia era dividir essa tarefa. Riquelme de fora para dentro abre o corredor para o Marlon — explicou e projetou:

— Empurramos ele com mais frequência. As triangulações irão acontecer com a sequência. A ideia é dar companhia ao Braithwaite e ter essa armação com dois jogadores. Alysson é mais atacante. Riquelme é mais meia.

Afastando a pressão

Depois dos cinco jogos sem vencer, Mano valorizou o resultado conquistado sobre o Fortaleza. É uma vitória que traz tranquilidade e afasta um pouco a pressão que se aproximava do ambiente do clube.

— As vitórias são fundamentais para dar um passo à frente e diminuir a pressão que atrapalha. Tem vezes que deixamos de jogar em função disso. Passar por esse momento fazendo o resultado como fizemos era fundamental — disse.

Apesar de reconhecer que é preciso evoluir, o técnico entende que a equipe ainda vai passar por alguma dificuldade. O estilo de jogo de buscar o gol adversário, sem trabalhar mais a bola, é algo a ser superado.

— Será preciso mais vitórias como essa. Acredito que isso acontecerá quando pudermos repetir mais. Na medida em que você tem um jogo mais estruturado, mexe menos — afirmou antes de reforçar:

— O entrosamento melhora, gera menos desgaste. Somos ainda uma equipe de transição. E isso cria o lá e cá. E isso passa a ser interessante para o adversário quando estamos ganhando.

Montagem do time

Agora, Mano começa a pensar a equipe para sábado (2), quando enfrenta o Fluminense. E será preciso mexer no time. Marlon e Cristian Olivera estão suspensos por terem recebido o terceiro amarelo.

Para tratar das dores no púbis, Villasanti também deve ficar de fora da partida no Rio de Janeiro. Gustavo Martins, que saiu com desconforto muscular, será reavaliado.

Balbuena, que será apresentado oficialmente na tarde desta quarta-feira (30), e Carlos Vinícius serão preparados para o jogo contra o Sport, no dia 10 de agosto, na Arena.