A decisão tomada pelo Grêmio para o jogo da Recopa Gaúcha

O técnico Mano Menezes e o departamento de futebol do Grêmio tomaram uma importante decisão às vésperas do confronto válido pela Recopa Gaúcha . Mesmo valendo título, os jogadores não irão concentrar para a partida contra o São José.

Os atletas do Grêmio foram liberados após a atividade da manhã desta segunda-feira (7), no CT Luiz Carvalho. Os jogadores têm reapresentação marcada para o horário do almoço no hotel que serve de concentração antes dos jogos do Grêmio em Porto Alegre.