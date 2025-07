A condição que Mano Menezes revelou para os reforços que o Grêmio busca

O torcedor gremista pode esperar reforços nesta janela de transferências. Depois de o vice de futebol do Grêmio Alexandre Rossato ter dito que o clube negocia com alguns nomes, a garantia de novidades veio do treinador tricolor.

A única condição imposta pelo treinador Mano Menezes é receber jogadores prontos para irem a campo.

— Obviamente que jogador que chegar nessa janela tem que ter essa condição (pronto para jogar), senão não tem sentido nenhum — enfatizou.

Após o empate em 1 a 1 com o Vasco no sábado (19), Mano também afirmou que avalia os nomes em conjunto com a direção, até mesmo antes das partidas.

— Nós estamos trabalhando bastante. Hoje (sábado) estávamos trabalhando antes de sairmos do hotel para o jogo, estávamos trabalhando lá com a direção para tentar chegar nas soluções que precisamos chegar.

Apesar de não falar em posições, os alvos do Grêmio no mercado de transferências são um zagueiro para jogar pela direita e um atacante para substituir Arezo.

Para a defesa, um nome ventilado é o do paraguaio Fabián Balbuena. No ataque, há interesse em Lautaro Diaz.

Sobre a possibilidade de Marcelo Marques, empresário e pré-candidato à presidência do Grêmio que adquiriu os diretos de uso da Arena e comprou os créditos da Revee, auxiliar nas contratações, o treinador gremista preferiu não comentar. Ele enfatizou que o trabalho é com a direção tricolor:

— A direção está tratando, está tratando bem, seja com quem for que eles estiverem tratando, vai estar bem tratado e o Grêmio vai fazer o que tem que fazer.

