A carreira de Balbuena, zagueiro na mira do Grêmio 

Paraguaio está livre no mercado.

Em busca de um zagueiro no mercado, o Grêmio está de olho em Fabian Balbuena , paraguaio e que pertencia ao Dínamo Moscou, da Rússia, até o término da temporada europeia.

Aos 33 anos, o defensor está sem contrato e poderia chegar sem custos de transferência . O paraguaio preenche as características buscadas pela direção gremista. Balbuena é experiente e destro.

Ele é um velho conhecido do futebol brasileiro. Atuou pelo Corinthians entre 2016 e 2018 e depois em 2023, clube pelo qual fez 167 jogos. Em São Paulo, foi campeão brasileiro em 2017 e bicampeão paulista (2017 e 2018). Na segunda passagem pelo Timão, sofreu com problemas pessoais e com a defasagem física.