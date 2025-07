"A bola não quis entrar": Braithwaite e Volpi lamentam eliminação na Sul-Americana diante do Alianza Lima

Decisão foi a primeira partida na Arena após compra do estádio. Duda Fortes / Agencia RBS

O Grêmio foi eliminado da Sul-Americana nesta quarta-feira (23) após empate em 1 a 1 com o Alianza Lima. O time de Mano Menezes precisava vencer por pelo menos dois gols de diferença para levar o jogo aos pênaltis e tentar avançar às oitavas.

Depois de um primeiro tempo morno, o Tricolor conseguiu abrir o placar aos 10 minutos da segunda etapa e intensificou o ataque, mas continuava batendo na trave. No finalzinho do jogo, para acabar de vez com as chances gremistas, Barcos fez valer a "lei do ex" e deixou tudo igual na Arena.

Na saída de campo, Braithwaite enfatizou as chances que o Grêmio teve de ampliar o placar e disse que "não foi o dia". Decepcionado, citou a festa gremista pelo primeiro jogo na Arena depois da compra do estádio:

— Queremos ganhar para a torcida. Foi um dia muito especial e muito importante para todos. E tentamos, mas não chegamos ao resultado. Para todos é uma decepção.

Tiago Volpi também comentou sobre a partida. O goleiro gremista reiterou que a equipe poderia ter buscado o placar, mas a bola não entrou.

— Eu acho que a gente gerou as chances, fizemos um gol cedo no começo do segundo tempo, que nos deu essa possibilidade de brigar até o último minuto pelo segundo gol. A bola, infelizmente, hoje não quis entrar mais uma vez — disse.

Para Volpi, foi na angústia para marcar mais uma vez que o time abriu espaço para o Alianza Lima chegar na área:

— No final acabamos levando um gol já no desespero do final do jogo. Faltava praticamente um minuto para o jogo acabar, o time já um pouco mais aberto, mais nesse ímpeto de tentar o segundo gol e que nos tirou completamente a chance de alguma reação. Mas a equipe tentou, a equipe gerou, o goleiro deles fez boas defesas, outras que ele não fez, a bola passou muito próximo do gol.