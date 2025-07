A avalanche pode voltar à Arena? Veja o que diz o Corpo de Bombeiros sobre antiga prática da torcida do Grêmio

Hoje, espaço conta com barras antiesmagamento. Renan Mattos / Agencia RBS

A coletiva de imprensa sobre a compra da Arena havia se encerrado quando uma das câmeras que fazia a transmissão focou no abraço entre o ex-presidente gremista Paulo Odone e o empresário e pré-candidato à presidência do Grêmio Marcelo Marques. Com o microfone ainda aberto, parte da conversa vazou. E uma frase ecoou:

— Nós vamos trazer a "avalanche" de volta.

Sete feridos

A tradicional comemoração feita pela torcida tricolor está proibida desde 2013, quando um acidente no primeiro jogo oficial do Grêmio no estádio resultou em sete feridos após a grade de proteção ceder durante celebração de gol marcado por Elano, contra a LDU, pela pré-Libertadores.

O fato deu início a uma celeuma que culminou na interdição do espaço por quatro meses. A situação só foi resolvida com liberação do Corpo de Bombeiros após o espaço ser reforçado com barras antiesmagamento e uma mureta de contenção mais resistente. Assim, a "avalanche" foi extinta.

Avalanche não ocorre desde 2013, quando sete pessoas ficaram feridas. Fernando Gomes / Agencia RBS

"Violação direta aos princípios fundamentais da segurança"

E ela deverá continuar sem ocorrer. Em manifestação, o Corpo de Bombeiros Militar descartou a retomada da característica comemoração.

— Sob o ponto de vista técnico, a prática da "avalanche" representa uma violação direta aos princípios fundamentais de segurança contra incêndio estabelecidos na legislação vigente — explicita o diretor do Departamento de Segurança, Prevenção e Proteção Contra Incêndios (DSPCI) do Corpo de Bombeiros Militar, coronel Marcelo Carvalho Soares.

"Sem possibilidade técnica ou jurídica"

Soares lista alguns dos aspectos da "avalanche" que ferem a legislação e reforça que áreas do estádio onde há acomodação de público em pé têm regras específicas. Entre elas estão: não exceder lotação de 10 mil pessoas, inclinação máxima de 25 graus e barreiras antiesmagamento, estas requisito obrigatório para a emissão do Alvará de Prevenção e Proteção Contra Incêndios (APPCI).

Aumentar capacidade

O coronel salienta que qualquer mudança na dinâmica de ocupação e circulação nas arquibancadas, como o desejo de Marcelo Marques de ampliar a ocupação na arquibancada norte, está condicionada ao atendimento integral das normas de segurança contra incêndio aprovadas no Plano de Prevenção e Proteção Contra Incêndios (PPCI).

— Portanto, não há qualquer possibilidade técnica ou jurídica para o retorno da prática da “avalanche” aos moldes do que ocorria no Estádio Olímpico, por estar em desacordo com as normas de segurança contra incêndio, comprometendo a integridade física do público presente — enfatiza Soares.

O diretor do DSPCI reforça que a comemoração traz riscos como alguém ser pisoteado, esmagamento e, em casos mais extremos, danos ao alambrado com pessoas sendo projetados ao campo, como ocorreu em janeiro de 2013.