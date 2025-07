"A Arena é nossa": confira o vídeo que o Grêmio exibiu na Times Square antes do jogo contra o Alianza Lima

Arena do Grêmio foi exibida em um telão na Times Square.

Apesar dos resultados pouco empolgantes dentro dos gramados, o torcedor gremista teve um grande motivo recente para comemorar. O empresário Marcelo Marques , pré-candidato à presidência do clube, comprou a gestão da Arena e entregou como doação ao Tricolor.

A empolgação é tão grande que chegou até um dos locais mais populares do mundo: a Times Square. Nesta quarta-feira (23), um dos telões presentes na importante região de Nova York foi estampado com um vídeo com a frase "A Arena é nossa".