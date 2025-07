A análise do lance do segundo gol do Cruzeiro sobre o Grêmio pelo Brasileirão; confira vídeo

Villalba comemora segundo gol do Cruzeiro.

O confronto entre Cruzeiro e Grêmio, pelo Brasileirão , teve um lance que gerou reclamação por parte dos tricolores, neste domingo (13), em partida disputada no Mineirão, em Belo Horizonte.

O segundo gol dos donos da casa, marcado por Villalba , aos 37 minutos do primeiro tempo foi anulado dentro de campo. Porém, na revisão do VAR, o entendimento foi de que o lance era legal.

— Eu fiquei com a sensação de gol legal . O braço, no máximo, está adiantado. E o braço não é considerado para impedimento, porque não pode ser marcado gol de braço.

Confira a análise do lance

