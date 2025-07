Zagueiro do Grêmio, Rodrigo Ely passa por novo procedimento no joelho

A primeira cirurgia de Rodrigo Ely ocorreu no dia 23 de abril. Arquivo Pessoal / Divulgação

O zagueiro Rodrigo Ely passou por um novo procedimento cirúrgico no joelho operado por conta de uma lesão no ligamento cruzado anterior. A cirurgia, segundo apurou a reportagem de GZH, ocorreu no mês de junho devido a uma infecção no local.

O zagueiro foi operado no dia 23 de abril para a reconstrução do ligamento cruzado anterior e sutura do menisco medial do joelho esquerdo. A lesão foi sofrida na partida diante do Flamengo, dia 13 de abril, pela terceira rodada do Brasileirão.

O novo procedimento, mais recente, ocorreu em meio ao feriado de Corpus Christi. A informação obtida pela reportagem de GZH da conta de que houve um procedimento de limpeza devido a uma infecção no local.