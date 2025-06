Wagner Leonardo avalia empate do Grêmio contra o Corinthians: "Fizemos um bom jogo"

Wagner Leonardo (C) celebrou sequência sem derrotas.

O Tricolor saiu na frente , com Braithwaite, aos 29 minutos da etapa inicial, mas a vantagem durou pouco : aos 35, Breno Bidon deixou tudo igual no placar.

— Fizemos um bom jogo . Acho que foi no detalhe, se a gente capricha um pouco mais ali, faz o gol e sai com a vitória. Mas eu acho que a equipe está bem, está evoluindo, e agora a gente tem um tempo para poder evoluir — disse.

Série sem derrotas

O camisa 3 destacou a série invicta do Grêmio no Brasileirão, de quatro jogos:

— É preciso parabenizar a equipe, porque nós temos uma sequência de quatro jogos sem perder (no Brasileirão). Melhoramos dentro da competição, crescemos, e é importante terminar bem no Brasileiro para poder ter uma pausa agora e poder ajustar o que precisa ser ajustado.

Pausa no calendário

O calendário do futebol brasileiro ficará paralisado durante um mês, e a expectativa do defensor é de que a equipe melhore na retomada para o segundo semestre.

O time de Mano Menezes volta a campo somente no dia 8 de julho , quando a Recopa Gaúcha será decidida contra o São José .

