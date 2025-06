Vitória sobre o Juventude anima o Grêmio para a sequência da temporada: "Vamos fazer mais"

Uma cena quase inédita no Grêmio nesta temporada foi vista nesse domingo (1), no Estádio Alfredo Jaconi. Sorrisos, expressões leves e brincadeiras fluíram naturalmente entre jogadores, comissão técnica e direção na saída do vestiário. Um contraste claro com o semblante observado neste ano no ambiente do clube. Bastou vencer o Juventude, com amplo domínio, por 2 a 0, na Serra Gaúcha, pela 11ª rodada do Brasileirão.